Polícia Militar realiza Operação Ostensividade na grande Vitória

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira (18) mais uma Operação Ostensividade em todo o Espírito Santo. No município de Vitória, as ações foram concentradas na Grande São Pedro, atuando os militares do 1º Batalhão, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). O resultado alcançado nessa Operação tem grande importância para a comunidade capixaba.

Em toda Operação estão sendo empregados 361 policiais militares e utilizadas 148 viaturas em 145 pontos de abordagens em todo o estado do Espírito Santo. O foco principal é averiguar veículos e pessoas em atitudes suspeitas, além de verificar infrações administrativas.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, ressaltou o desempenho da Patrulha da Comunidade no município de Vitória, que atuou com mais de 160 militares, reforçando o policiamento nas proximidades dos comércios, e o emprego de mais de 300 alunos soldados em estágio operacional, fazendo policiamento nos pontos de maior circulação de pessoas.

“A importância das abordagens integradas fortalece a característica de nosso comando, trazendo mais eficiência e eficácia ao serviço policial”, salientou o tenente-coronel Menezes, comandante do 1º Batalhão. Um exemplo disso é o uso do OCR — ferramenta de leitura de placas de veículos e identificação de situações administrativas e criminais no trânsito. Assim, recuperando veículos furtados e roubados de modo mais assertivo.

“Todas essas operações da Polícia Militar, fazem parte do programa estado presente, que visa levar ao cidadão capixaba mais segurança”, frisou o comandante-geral da PMES.

