Polícia Militar realiza Operação Harpócrates no bairro Guriri, em São Mateus

Na segunda-feira (25), data em que é comemorado o dia nacional do trânsito, por volta das 19h, foi iniciada a Operação Harpócrates no Bairro Guriri, São Mateus – ES.

A operação foi comandada pelo coronel Mario Marcelo Dal Col, comandante do 2º CPOR, com a participação do tenente-coronel Jefson Coelho Correia, comandante do 13º BPM. Ela foi realizada em ação conjunta da Polícia Militar com o Ministério Público Estadual e teve como objetivo reprimir a perturbação do sossego e da tranquilidade em virtude da poluição sonora ocasionada por veículos com silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente, inoperante ou com escapamento esportivo de design diferente e produção de ruído superior ao dos originais.

Durante a operação foram realizadas 10 abordagens a pessoas e nove abordagens a motocicletas, tendo como resultado 21 Autos de Infração de Trânsito, um veículo removido ao pátio do DETRAN e oito Termos Circunstanciados de Ocorrência em virtude da contravenção penal de perturbação do sossego e da tranquilidade.

