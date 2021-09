Polícia Militar realiza Operação Comando Especializado VII e Ostensividade

Em pronta-resposta aos recentes episódios criminosos por disputa de território na Região da Grande São Pedro, em Vitória, a Polícia Militar deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09), a operação Comando Especializado VII. O objetivo é realizar uma saturação qualificada utilizando as tropas especializadas da Polícia Militar, tais como a Cimesp, Cioc, Bptran, BPMA e RPMont.

No ponto de bloqueio realizado em Nova Palestina, estavam presentes o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus e o comandante de Policiamento Especializado, coronel Carlos Ney de Souza Pimenta, oferecendo apoio e supervisionando as ações. Em entrevista à imprensa, o coronel Douglas Caus afirmou que foram empregados 60 homens e 17 viaturas para esta operação.

“Os policiais escalados são altamente treinados e cuidam do policiamento tanto nas principais vias quanto no interior dos bairros, realizando incursões a procura de suspeitos que possam estar armados e homiziados nos terrenos. A finalidade é prender esses indivíduos e retirar as armas de fogo e drogas de circulação”, ressaltou.

O comandante informou ainda que paralelo a essa operação, o serviço de Inteligência da Polícia Militar trabalha de forma conjunta com a Polícia Civil para identificar esses indivíduos e expedir mandados judiciais para prendê-los.

Além disso, de forma concomitante, está ocorrendo a Operação Ostensividade em todo o Estado, com o auxílio da tropa administrativa nas ruas. Ao todo, foram empregados 291 policiais militares e 123 viaturas em 104 pontos de bloqueio.

“São diversas operações ao mesmo tempo e todas elas acompanham a dinâmica da guerra do tráfico nestas regiões. Hoje já realizamos a prisão de um evadido do sistema carcerário, com mandado de prisão por tráfico de drogas. Estamos reforçando a presença policial com as tropas especializadas, com o apoio dos drones para prender esses indivíduos e reestabelecer a tranquilidade nas comunidades. A população pode contar com a Polícia Militar”, finalizou o comandante.

