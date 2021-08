Polícia Militar realiza Operação “Comando Especializado VI”

Nesta quinta-feira (26), foi realizada no município de Vitória a Operação “Comando Especializado VI”, desenvolvida e planejada pela Divisão Operacional do Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE). A operação foi coordenada pelo major Wanderson Batista dos Santos; e comandada diretamente pelo coronel Carlos Ney de Souza.

Tal operação contou com o empenho massivo das tropas especializadas da Polícia Militar contando com os efetivos operacionais e administrativos do Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Policia Militar Ambiental (BPMA), Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC).

A realização de grandes operações policiais com foco na ostensividade faz parte de um conjunto de medidas implementadas pelo Comando-Geral da Policia Militar do Espirito Santo, por meio, inclusive, de suas tropas especializadas. A ação tem por escopo aumentar a sensação de segurança em todo território capixaba, bem como; multiplicar a presença da Polícia Militar nas áreas afetadas com incidências criminais, mormente; àquelas com índices de homicídios.

Segundo o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, que foi seguido na fala pelo comandante do CPOE, coronel Pimenta, não haverá tolerância com aqueles delinquentes que insistem em patrocinar atentados contra a sociedade ordeira do estado. “Outras operações desta natureza e envergadura irão ocorrer, usando o que há de melhor nas tropas especializadas”, destacaram.

