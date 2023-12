Polícia Militar realiza formatura do V COTAM

Nesta segunda-feira (18), foi realizada na sede do Batalhão de Missões Especiais (BME), em Cariacica, a formatura do V Curso de Operações Táticas Motorizadas (COTAM). Autoridades civis e militares, além de familiares prestigiaram a solenidade.

A capacitação teve duração de 67 dias e contou com uma extensa carga horária de 492 h/a, contemplando 28 disciplinas como Operações de Bloqueio Policial, Patrulhamento em Áreas de Alto Risco, Doutrina de PTM, Técnicas Não Letais de Intervenção Policial, Escolta Policial, entres outras.

Com edições nos anos de 2006, 2007, 2009 e 2019, o COTAM é um tradicional curso de patrulhamento tático da Polícia Militar do Espírito Santo, que já formou 111 militares habilitados para atuar em regiões que demandam um policiamento especializado e estratégico com o foco em áreas de alta periculosidade e regiões com grandes índices de criminalidade.

Nesta 5ª edição, iniciaram a jornada 45 alunos. Ao final, rompendo árduos obstáculos, apenas 27 militares alcançaram o topo da montanha, sagrando-se os novos “Raios” do BME, concluindo com louvor todas as etapas propostas, de acordo com o planejamento do Gabinete de Instrução.

O comandante do BME, tenente-coronel Marcelo Tavares de Souza, destacou o empenho do turno, que alcançou importantes resultados em prisões e apreensões durante as 60 horas destinadas ao estágio operacional. Foram apreendidas 26 armas de fogo, sendo dois fuzis calibre 5,56, 1.463 munições, 56 carregadores, 13 mandados de prisão cumpridos, 32 indivíduos detidos, R$75.767,05 e vários entorpecentes.

O subsecretário de Estado de Integração Institucional, coronel Marcio Celante Weolffel, reforçou que o treinamento da tropa é fundamental para que sejam alcançados resultados positivos para a segurança pública. “O V COTAM solidifica a reponsabilidade da PMES com a sociedade capixaba, colocando em evidência a qualificação profissional dos policiais militares com comprometimento em servir e proteger”.

Mesmo pensamento compartilhado pelo comandante-geral, coronel Dougas Caus, que destacou que os desafios enfrentados pela tropa em áreas conflagradas são superados pela alta capacidade adquirida no treinamento. “Agora os novos ‘Cotanzeiros’ terão a incumbência de levar todo esse conhecimento para suas unidades, aumentando a qualidade e eficiência no enfrentamento aos criminosos”, finalizou.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES