Polícia Militar realiza formatura do Proerd em Domingos Martins

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio da 6ª Companhia Independente, promoveu a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no município de Domingos Martins. O evento reuniu alunos do 5º ano de oito escolas da região, em uma noite marcada por emoção, alegria e forte participação da comunidade escolar e familiar.

Durante a cerimônia, os formandos interagiram com os instrutores, cantaram músicas do programa e receberam seus certificados de conclusão. Destaque também para os alunos premiados pelas melhores redações, que demonstraram o impacto positivo do Proerd em suas vidas.

O capitão Almeida, coordenador do programa na região, emocionou-se ao relembrar sua trajetória com o Proerd. “Fui um dos primeiros policiais a fazer o curso no ano 2000. De lá pra cá, o Proerd nunca mais saiu da minha vida”, afirmou. Ele agradeceu aos familiares, diretores e professores pelo apoio e confiança no trabalho da Polícia Militar nas escolas.

O comandante da 6ª Companhia Independente, major Waldemar Abeldt Junior, parabenizou o capitão Almeida pela dedicação e destacou os benefícios do programa na formação de crianças e adolescentes. “O Proerd ensina valores, promove o respeito e ajuda nossas crianças a seguirem o caminho certo. Precisamos continuar cuidando dos nossos filhos e mantendo a vigilância constante”, ressaltou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, também esteve presente e agradeceu a presença de todos os familiares e profissionais envolvidos. Ele celebrou os bons resultados das ações de patrulha rural e da Operação Colheita, além de reforçar o compromisso da Corporação com a segurança no interior do Estado. Ao final de sua fala, o coronel Caus pediu uma calorosa salva de palmas em homenagem aos 190 anos da Polícia Militar.

O Proerd segue sendo uma das principais ferramentas da PMES no trabalho preventivo, aproximando a instituição das comunidades e contribuindo para a construção de um futuro mais seguro para a juventude capixaba.

