Polícia Militar realiza formatura do IX Curso de Cinotecnia

A Polícia Militar realizou, por meio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), o IX Curso de Cinotecnia. Na oportunidade da solenidade, também foi homenageado o Destaque Operacional da Unidade no 2º semestre de 2023.

Prestigiaram o evento o subsecretário de Estado de Integração Institucional da Sesp, coronel RR Marcio Celante Weolffel, o subcomandante-geral, coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, o comandante do CPOE, coronel Emerson Caus e o comandante do BAC, tenente-coronel Alexandre Moreto da Silva, além de outras autoridades civis e militares.

Os alunos abriram a solenidade com uma apresentação, demonstrando algumas técnicas que foram aprendidas durante a capacitação.

Na sequência, após os ritos iniciais, o BAC prestou uma homenagem ao Destaque Operacional da Unidade, sendo agraciado com a honraria o subtenente Ricardo Francisco Machado Nascimento, evidenciando o trabalho diferenciado do policial, em cumprimento as suas funções. O militar foi responsável pelo treinamento e aplicação do cão Chacau nas operações policiais do BAC, obtendo resultado expressivo em ocorrências.

Em seguida receberam homenagem o grupo de instrutores responsáveis pelo desenvolvimento da IX edição do Curso de Cinotecnia. Também foram lembrados todos aqueles que colaboraram para que a capacitação pudesse acontecer.

Por fim, o ápice da solenidade, os 26 concludentes receberam os brevês do curso, entregues por seus familiares e amigos. Forma de demonstrar a jornada difícil pela qual passaram e que foi exitosa, podendo então ostentar em suas fardas o símbolo do cinotécnico policial capixaba. Alcançaram o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, os soldados William de Sousa dos Reis; Audrey de Azevedo Silva Souza e Felipe de Souza Pimenta.

A IX edição do curso de Cinotecnia formou 26 policiais, sendo 22 da PMES, um militar da Bahia e um de Santa Catarina, além de um policial penal e um membro da Polícia Nacional do Paraguai.

“Esse importante curso do Batalhão de Ações com Cães faz parte do nosso planejamento de qualificar cada vez mais o nosso policial militar no enfretamento à criminalidade no território capixaba”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Sobre o curso

O curso de Cinotecnia tem como objetivo primordial preparar os alunos para a prática do adestramento e condução de cães de trabalho em diversas ações e operações para as quais foram demandadas. O Curso de Cinotecnia da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) é a porta de entrada para o treinamento de adestradores policiais, com um abrangente programa teórico e prático que totaliza 320 horas/aula. O curso representa o ponto de partida para o desenvolvimento de conhecimentos específicos relacionados aos cães policiais, abrangendo tópicos como o comportamento animal, técnicas de adestramento, psicologia canina, APH Tático veterinário, entre outras disciplinas. Todo esse conteúdo é ministrado com ênfase na operacionalidade, capacitando os alunos para a utilização eficaz dos cães em diferentes cenários, seja em aglomerados urbanos ou em regiões de mata. Essa jornada intensiva de aprendizado reflete o compromisso de proporcionar um amplo conhecimento sobre cães policiais.

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) responsável pela capacitação, avaliação e execução de atividades com cães na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prioriza a instrução e a profissionalização daqueles que atuam na segurança pública. Isso inclui o preparo e a capacitação de policiais militares da PMES, bem como co-irmãs e outras instituições, para compreenderem o cão como instrumento de suplementação da atividade policial.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES