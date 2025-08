Polícia Militar realiza formatura do II Nivelamento de Força Tática da 11ª Companhia Independente

Na noite desta segunda-feira (04), a Polícia Militar do Espírito Santo realizou a solenidade de formatura do II Nivelamento de Força Tática da 11ª Companhia Independente, sediada no município de Viana. O evento ocorreu com a presença de autoridades militares e convidados, marcando o encerramento de uma etapa de intenso preparo técnico e operacional para os policiais participantes.

O curso teve carga horária total de 130 horas/aula, distribuídas entre diversas disciplinas teóricas e práticas, incluindo o estágio operacional embarcado, onde os alunos colocaram em prática o que aprenderam durante o curso. Vale destacar que, nos dias 1 e 2 de agosto, os militares realizaram importantes apreensões durante o estágio (retirando das ruas entorpecentes, arma de fogo e indivíduos com mandados de prisão em aberto).

Ao todo, 18 militares concluíram com êxito o nivelamento, oriundos de diferentes unidades da PMES: 1º BPM (2), 4º BPM (1), 7º BPM (1), 11ª Cia Ind (6), 14ª Cia Ind (3), 16ª Cia Ind (2) e 17ª Cia Ind (3).

Durante a solenidade, os formandos receberam o certificado de conclusão e o tradicional braçal da Força Tática, símbolo da atuação especializada em ocorrências de maior complexidade.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, parabenizou os formandos e ressaltou a importância da especialização para o enfrentamento à criminalidade:

“Esses homens e mulheres que hoje se formam passam a integrar a Força Tática da Polícia Militar, uma tropa altamente especializada, preparada para atuar em áreas de alto risco e enfrentar com coragem o crime organizado, o tráfico de drogas e as facções criminosas. São verdadeiros guerreiros da terra de Ortiz. Para a população capixaba de bem, essa é uma excelente notícia: temos uma Polícia Militar cada vez mais qualificada, equipada com tecnologia de ponta, viaturas modernas, armamentos de alto desempenho e, acima de tudo, com profissionais motivados e comprometidos com a segurança pública.”

O evento foi encerrado com a tradicional Oração da Força Tática, entoada em uníssono pelos formandos, celebrando a união e a missão dos policiais militares que agora integram essa importante tropa especializada da corporação.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES