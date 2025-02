Polícia Militar realiza formatura do Curso de Formação de Oficiais (2022-2025)

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na noite desta quinta-feira (20), a tão esperada formatura dos Aspirantes 2025. A solenidade aconteceu na Academia de Polícia Militar – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública, em Santana, município de Cariacica, onde os 41 alunos oficiais passaram pela formação e compuseram a XVI turma de oficiais formada em “Tucum”.

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) teve início em 15 de agosto de 2022, e durante esses três anos letivos os formandos aprofundaram os conhecimentos nas ciências policiais, em mais de 3600 horas de estudos.

Além do conhecimento técnico, os alunos oficiais desenvolveram competências e habilidades fundamentais para o oficial da Polícia Militar, como a disciplina, o condicionamento físico, o controle emocional, a proatividade e a liderança.

O CFO tem por objetivo preparar o futuro oficial do quadro de oficiais combatentes para gestão operacional e tática das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, capacitando-o para o exercício das funções inerentes aos postos de tenente e capitão.

Durante a solenidade, quando se encerra esse ciclo de formação, os alunos fizeram a devolução dos Espadins Tiradentes com a mesma honra e dignidade com que o receberam no início do curso.

Na sequência, foi realizado o ato de conclusão do curso, sendo então os formandos declarados aspirantes a oficial. Alcançaram as três primeiras colocações, respectivamente, os alunos oficiais Marcela Machado Bocayuva, Phelipe Cinelli de Oliveira e Weven da Silva Viana da Fonseca Feitosa. Os formandos recebem o título de bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública.

A confirmação do êxito alcançado por todos os formandos foi marcada pela entrega da espada de oficial e as insígnias referentes ao posto. O momento foi compartilhado com os padrinhos, madrinhas, familiares e amigos dos formandos.

Em seguida, os novos aspirantes da PMES fizeram seu compromisso perante a Bandeira Nacional. Posteriormente, o desfile em continência ao Pavilhão Nacional.

“Essa solenidade marca um capítulo importante na história da nossa Corporação. Cada oficial que hoje recebe sua espada, simboliza o fortalecimento da segurança pública e a renovação do compromisso da PMES com a sociedade capixaba de servir e proteger com dedicação, coragem e honra”, declarou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

“Vejo aqui o brilho nos olhos dos familiares, vejo aqui os sonhos que se realizam. Encontro em cada um de vocês, naturalmente, um desejo de realização profissional e vejo isso na alegria e no abraço dos seus familiares quando vocês receberam as homenagens. Reconhecemos que foram três anos de muito esforço e dedicação, salientou o governador Renato Casagrande.

A turma dos Aspirantes 2025 teve como paraninfo o tenente-coronel Hudson Nunes Borges, e como patrono o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES