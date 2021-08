Polícia Militar realiza formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou, na manhã desta quinta-feira (19), a formatura de 80 policiais militares que participaram do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. A cerimônia teve a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e de outras autoridades e foi realizada na sede da Academia da Polícia Militar, no município de Cariacica.

O curso, que teve duração de três meses e quinze dias, teve como objetivo o aperfeiçoamento, atualização e aprimoramento da capacitação dos militares para o exercício das atividades operacionais, técnicas e administrativas. Os policiais tiveram a oportunidade de atualizar seus conhecimentos com disciplinas como Gestão de Pessoas, Direito Militar, Uso da Força e Armas de Fogo, Planejamento Operacional e Gerenciamento de Crises, dentre outras.

Em seu discurso, o governador destacou o trabalho de reestruturação das forças de segurança pública do Espírito Santo, iniciado em 2019. “Quando chegamos ao governo encontramos as forças de segurança diminuídas e desmotivadas. Desde então, estamos fazendo a recuperação da estrutura, do efetivo e até da motivação da tropa, inclusive, com a adição de mais tecnologia. O sargento é a patente mais estratégica, pois faz a ponte entre o operacional e o comando, que traça a estratégia. É muito bom estarmos formando novos 80 sargentos aperfeiçoados”, pontuou.

Casagrande lembrou dos desafios impostos pelos tempos atuais, inclusive, com o alongamento da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e seus reflexos. “Vivemos um momento difícil, de muita dificuldade para governar, um tempo de intolerância e permeado pelas fake news (notícias falsas). A gente combate isso mostrando resultados. O salto para o futuro já está acontecendo, inclusive na segurança pública, com a diminuição dos índices de criminalidade. Queria agradecer a dedicação das nossas forças de segurança, de nossos policias militares nesse combate diário contra o crime, nesse momento em que todos nós precisamos nos esforçar um pouco mais”, afirmou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, fez questão de ressaltar como o empenho desses militares, que exercem atividade de maior responsabilidade dentro da instituição, é importante para a sociedade capixaba e também para inspirar aqueles que estão sob seus comandos. “O papel que exercem é referência para o exercício do bem, é influência sadia, pois o líder tem que ser corajoso e tem que se posicionar pelo que é certo e legal. Por isso, somos um polícia legalista e cidadã”, destacou.

O coronel Caus lembrou ainda que o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos foi o primeiro ministrado exclusivamente em plataforma de Educação a Distância (EaD), sendo apenas as avaliações aplicadas de modo presencial na Academia, e fez questão de agradecer ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, pelo apoio indispensável “por meio de visitas constantes aos centros de ensino e estabelecimento de regras, para que a instituição pudesse continuar ofertando cursos importantes para a carreira dos militares, mesmo durante a pandemia”.

Também presente na solenidade, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, reforçou a fala do comandante da PMES sobre situação de pandemia e reafirmou o compromisso do Governo do Estado com os profissionais, que sob justificativa fiscal, poderia ter suspendido ou adiado as promoções, mas se manteve firme seguiu conforme o planejamento.

“Temos um Governo em dia com os cursos e promoções da Polícia Militar e uma reestruturação importante em andamento, que estão sendo autorizados por um líder que tem apreço pela Segurança Pública. Não deixem que esse momento dos senhores seja entristecido por notícias falsas, fake news que só servem para trazer sentimento ruim. Lembrem-se da trajetória que os trouxe até aqui, um curso que leva até o posto mais alto de um praça na Polícia Militar. Parabéns a todos e aos familiares, que apoiaram e são o alicerce de todos nós”, frisou o secretário.

