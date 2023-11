Polícia Militar realiza formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou nesta quinta-feira (16), a formatura dos capitães que concluíram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Policial Militar e Segurança Pública.

A cerimônia, realizada na tarde de hoje, no Salão Santiago – Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, contou com a presença de autoridades civis e militares, bem como familiares e amigos dos formandos.

Durante a solenidade o orador da turma, capitão Madson Goncalves da Silva, destacou a participação familiar nessa jornada de aprendizado. “Nossos familiares são dignos de ostentarem o distintivo do CAO. Os bastidores são alicerçados por vocês, estamos juntos, vocês fazem parte desse curso”, salientou o orador.

O paraninfo da turma, o major Carlos Augusto Ogioni, agradeceu a turma pelo convite e pelo convivo na Academia. “Fico feliz e orgulhoso por ter participado desse CAO com vocês. Esse foi um momento em que o capitão se afasta parcialmente de suas funções para se dedicar aos estudos e debates sobre a segurança pública”, apontou o major Ogioni.

O patrono da turma, o coronel Douglas Caus, destacou o quanto a gestão da PMES está em boas mãos. “O Alto Comando da PMES deixará para vocês uma gestão com dezenas de obras, investimentos, efetivo, para darem prosseguimento a essa gestão. O trabalho de cada um fará a diferença para todo o cidadão capixaba”, evidenciou o comandante-geral.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Ramalho, em sua fala, refletiu sobre os problemas, enfrentamentos, desafios e as cobranças em relação à segurança pública e o papel da Instituição em promover essa segurança pública almejada pela sociedade.

Já o governador, Renato Casagrande, destacou os trabalhos que estão sendo feitos para que os resultados sejam alcançados. “Estamos trabalhando permanentemente, pois sabemos os desafios que a segurança abarca. Precisamos falar sobre esse trabalho. Há reduções de índices criminais em relação a anos anteriores. Estampas caminhando e produzindo resultados. Quero que o estado seja reconhecido por sua eficiência, proporcionando qualidade de vida ao cidadão”, pontuou.

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais

Com duração de oito meses, aproximadamente, o curso teve início no dia 20 de março, sendo ministradas cerca de 20 disciplinas, dentre elas, Teoria Política e Gerenciamento de Crises Policiais, ciclos de Palestras, atividades complementares e, como requisito para a conclusão do curso, um trabalho monográfico. Os oficiais cumpriram uma carga horária de 491 horas/aula ministradas na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – APM, além de um seminário realizado no auditório do Quartel do Comando Geral que contou com a participação dos alunos do 3º ano e 2º ano do Curso de Formação de Oficiais.

O CAO proporcionou aos oficiais uma requalificação profissional, aprimorando o aprendizado em várias áreas do conhecimento, como a social, jurídica e gestão, além de proporcionar as competências necessárias para o exercício das funções de Oficial Superior, no âmbito estratégico da Polícia Militar. A partir da solenidade de formatura, os capitães retornarão a suas unidades de origem e colocarão em prática o saber internalizado e debatido ao longo da jornada acadêmica.

Com a conclusão do curso, os 43 capitães do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar terão cumprido o requisito formal que os torna qualificados para serem promovidos ao posto de major e assumirem funções de oficial superior.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES