Polícia Militar realiza exposição para comemorar seus 190 anos

Como parte das comemorações do aniversário de 190 anos, a Polícia Militar do Espírito Santo promoveu um evento para mostrar um pouco do seu trabalho, equipamentos, viaturas e armamento. Montada em um shopping de Vila Velha, neste domingo (06), a exposição ainda contou com a participação da Banda Música.

Este é o segundo evento da programação em comemoração ao 190º aniversário da PMES. O público pode entrar nas viaturas, tirar foto com os policiais, interagir com o Dare e o Policial Interativo, e ainda assistir a uma bela apresentação da Banda de Música. O momento foi prestigiado por muitos estavam percorrendo o centro comercial.

Os estandes mostravam um pouco do trabalho das Unidades Especializadas da PMES. Estavam no local integrantes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Regimento de Polícia Montada (RPMont) e da Companhia Independente de Polícia Escolar (CIPE).

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES