Polícia Militar realiza evento alusivo ao Dia das Crianças no Bairro da Penha, Jaburu e São Benedito

A Polícia Militar, por meio da 6ª Companhia do 1º Batalhão, realizou na manhã de hoje um evento alusivo ao Dia das Crianças, na praça do Bairro da Penha, em Vitória. A diversão foi contagiante.

Teve pula-pula e brinquedo inflável; bastantes guloseimas, como picolé, algodão doce, cachorro quente e pipoca. Os participantes tiveram a oportunidade de vestir as minis fardas e entrar nas viaturas. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) também esteve no local. Além disso, mais de 300 brinquedos foram distribuídos para a criançada, graças a arrecadações feita entre os policiais da unidade e as comunidades vizinhas.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, prestigiou o evento, que também teve a participação do comandante e subcomandante do 1º Batalhão, respectivamente, tenente-coronel Rivelino Bonfim dos Santos e major Ricardo, e o subcomandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, tenente Morais, que foi o idealizador do evento.

O coronel Caus lembrou do trabalho feito pela Polícia Militar na região, que vai muito além das ações preventivas e repreensivas. “A Polícia Militar é assim, fazendo o patrulhamento, prevenção, a parte de repreensão, mas também realizando esses eventos de proximidades com a comunidade. A Polícia tem que caminhar lado a lado das pessoas de bem dessas comunidades”, enfatizou o comandante-geral.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES