Polícia Militar realiza diversas apreensões no fim de semana em Guarapari

Militares do 10º Batalhão da Polícia Militar realizaram importantes ações operacionais entre os dias 27 e 29 de junho de 2025 no município de Guarapari, que resultaram na apreensão de armas, drogas, cumprimento de mandados de prisão e prisão de envolvidos em crimes diversos.

No domingo (29), por volta de 06h, no bairro Aeroporto, um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica foi avistado em atitude suspeita e tentou fugir ao ver a aproximação da viatura. Durante a fuga, ele dispensou um pote contendo R$ 130,00 e, mais adiante, os policiais localizaram 13 pinos de cocaína e quatro buchas de maconha.

Por volta das 09h, no bairro Camurugi, os militares verificaram uma denúncia de caça clandestina. No local, um homem confirmou a prática e entregou duas espingardas — uma calibre .36 e outra calibre .22 — além de 25 munições intactas calibre .22, 12 cartuchos calibre .36 e partes de uma paca abatida armazenadas em um freezer. O suspeito foi conduzido com o material apreendido à delegacia.

Durante a madrugada, por volta de 02h, no Centro, um indivíduo em atitude suspeita foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ele foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional.

No sábado (28), por volta de 10h, no bairro Portal Club, um homem foi abordado com um pino de cocaína e R$ 85,00. Após buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola contendo mais 18 pinos da mesma substância. À noite, por volta 22h30, no bairro São Gabriel, um menor foi apreendido com 15 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, três buchas de maconha e um cartão de crédito.

Na sexta-feira (27), por volta das 19h, no bairro Tartaruga, equipes da Força Tática abordaram um veículo suspeito após informações do Serviço de Inteligência de que o automóvel estaria clonado e vindo de Vila Velha para Guarapari. No veículo, estavam três ocupantes. Durante a abordagem, foram localizadas 12 munições calibre .38 e um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Em novas diligências foram apreendidas mais 33 porções de skank, 12 papelotes de haxixe, duas buchas de maconha, aproximadamente 57 gramas de cocaína, dois rádios comunicadores, uma balança de precisão, material para embalo e um celular furtado.

Em outra ocorrência por volta das 20h, no bairro Recanto da Sereia, um homem foi visto dispensando uma sacola ao perceber a presença policial. Após abordagem, foi encontrada com ele a quantia de R$ 120,00 e, na sacola arremessada para dentro de uma igreja, foram localizados 42 pinos de cocaína. Também foi constatado um mandado de prisão em aberto por roubo expedido pela Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA.

Todos os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos. O 10º Batalhão da Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população capixaba, atuando de forma incansável no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo 190 em caso de emergência.

