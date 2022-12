Polícia Militar Realiza Apreensões em Guarapari no Último Fim de Semana

Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram apreensão de drogas no município de Guarapari neste fim de semana. Suspeitos foram detidos.

Durante a tarde de sábado (17) por volta das 14h, um indivíduo foi abordado na praça do bairro Aeroporto e estava em posse de drogas. O mesmo chegou a esconder parte do entorpecente da boca, mas os militares visualizaram a ação suspeita e realizaram abordagem policial. Ao todo foram apreendidos nove pinos grandes de cocaína, 14 papelotes de cocaína, 21 Buchas de Maconha, seis pedras de Crack e R$135,30 em dinheiro.

Durante a noite, por volta das 20h, dois suspeitos foram abordados na Av. Beira Mar no bairro Praia do Morro e em posse deles foi localizado 20 pedras de crack, R$815,30 em dinheiro, um Cordão dourado e um Celular cinza. Os abordados confessaram estar traficando no local.

Na manhã de sexta-feira (16), por volta de meio dia foram apreendidos 32 pinos de cocaína no bairro Lameirão. Os militares localizaram os entorpecentes em um beco no Bico do Urubu. Nenhum suspeito foi detido.

Já início da tarde, por volta das 13h, militares perceberam que um indivíduo se evadiu ao notar a presença policial e dispensou algo em um quintal no bairro Kubitschek. O suspeito foi alcançado e abordado. Em posse dele foi localizado uma quantia de dinheiro e no local onde havia dispensado o objeto suspeito foi encontrado quatro pinos de cocaína, 34 pedras de crack, um tablete de maconha de 236 gramas, duas balanças de precisão e material para embalo de drogas. Após averiguações constatou-se que se tratava de um menor de 17 anos.

No fim da tarde, com apoio do cão policial Mike, mais drogas foram localizadas no bairro Kubitschek. Ao todo foram localizados três tabletes grandes de maconha, quatro pedaços grandes de maconha (total de maconha 3,7 kg), uma porção de maconha, uma porção de cocaína e material para embalo. A ação derivou de uma denúncia anônima.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia regional juntamente com todo material apreendido nas ocorrências.

Fonte: PM ES