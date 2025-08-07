Polícia militar realiza apreensões e prisão por tráfico, porte ilegal de arma e cumprimento de mandado judicial em Guarapari

Nessa terça-feira (05), o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo realizou importantes ações de combate à criminalidade em Guarapari, resultando na apreensão de entorpecentes, uma arma de fogo, munições e na condução de três indivíduos à delegacia.

No bairro Paturá, um adolescente de 15 anos foi abordado durante patrulhamento após tentar fugir da viatura. Em consulta ao sistema, os militares constataram um mandado de busca e apreensão em aberto contra o menor, pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado ao DPJ de Guarapari para as providências cabíveis.

Já no bairro São Gabriel, um jovem de 18 anos foi abordado após empreender fuga em uma motocicleta ao avistar a viatura da PM. Durante a perseguição, ele dispensou um objeto, posteriormente identificado como um revólver calibre .38 com cinco munições. Em sua posse, os militares encontraram mais oito munições intactas. A arma, o suspeito e a motocicleta apreendida foram encaminhados à delegacia.

No bairro Aeroporto, a guarnição recebeu denúncia sobre tráfico de drogas na região da pracinha. No local, os militares abordaram um indivíduo e encontraram com ele quatro pedras de crack, R$ 253,00 em espécie e um aparelho celular. Próximo ao local onde ele estava agachado, os policiais localizaram uma sacola contendo mais 42 pedras de crack e sete papelotes de cocaína. O suspeito também foi conduzido à 5ª Delegacia Regional.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população de Guarapari, intensificando as ações de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas em toda a cidade.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES