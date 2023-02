Polícia Militar Realiza a PCIP para o Curso de Habilitação de Sargentos

O Sr. Cel QOCPM DOUGLAS CAUS, Comandante Geral da PMES, informa que o IDIB – Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, empresa contratada pela PMES, responsável pela 3ª etapa do Processo Seletivo do CHS/2023, divulgou em sua plataforma www.idib.org.br, a data da PCIP do certame.

A aplicação da prova será realizada no dia 12.03.2023 – Domingo, das 14h00min às 19h00min, na FAESA CAMPUS VITÓRIA, localizada na Av. Vitória, 2220 – Monte Belo, Vitória – ES, 29053-360 (em frente à Av. Marechal Campos).

