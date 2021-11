Polícia Militar realiza a formatura do 2º Cotama

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na manhã desta quinta-feira (18), a formatura da 2ª edição do Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama). O evento aconteceu na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e contou com a presença do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, do subcomandante-geral da PMES, coronel Ronaldo Mutz e do comandante do CPOE, coronel Carlos Ney de Souza Pimenta, além de outras autoridades civis e militares.

O curso atraiu 81 candidatos. Desse total, 31 alunos iniciaram e somente 21 chegaram ao final e concluíram a capacitação. A turma é formada por 16 policiais militares do Espírito Santo de diferentes unidades, um policial rodoviário federal, um fiscal ambiental do Ibama, dois policiais penais e um policial militar do Mato Grosso.

Várias homenagens foram concedidas durante a solenidade, como forma de agradecer a todos que de alguma maneira contribuiu para a realização do 2º Cotama. Também foram agraciados com premiação os três primeiro lugares, de modo a reconhecer a dedicação e desempenho desses alunos durante o curso. O 1º, 2º e 3º lugares foram ocupados, respectivamente, pelos soldados Diego Nicacio Viana, do BPMA, Carolina Sarnaglia Tebaldi, da Cepe, e Matheus Suava Freitas, do 9º Batalhão.

Para o comandante do BPMA, tenente-coronel Cosme Carlos Da Silva, “os formandos passaram pelo filtro dos perseverantes. Foram 35 dias de curso em um ambiente de mata atlântica, rios e lagos. Treinamento em que foi necessário prover alimento, abrigo, aquecimento e outras necessidades. Os profissionais formados estarão trabalhando em prol do meio ambiente”, destacou.

O comandante do CPOE, coronel Pimenta, pontou que “a formatura faz parte do esforço e perseverança de todos aqueles envolvidos no Cotama. Não foram poucas habilidades adquiridas durante o curso. Os senhores agora são propagadores desse conhecimento”, enfatizou.

Já o comandante-geral, coronel Caus, destacou que a “Instituição precisa de vocês e é por isso que estão aqui. Os senhores estão preparados para as operações, missões de preservação do meio ambiente, manutenção da qualidade de vida e tantos outros grandes desafios. Nesse sentido, o BPMA tem boa gestão e a promoção do Cotama é um grande exemplo. Também são realizados vários trabalhos de conscientização, dentre eles o Programa Educacional de Formação de Agentes Ambientais Sustentáveis (Proefas), lembrou.

Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica

A primeira edição do curso foi promovida em outubro de 2019, sendo formados 39 policiais militares. Eles foram capacitados para realizar patrulhamento tático rural motorizado, patrulhamento em áreas de vegetação de difícil acesso e resgate de vítimas. Receberam aulas teóricas e práticas sobre bioma Mata Atlântica, fauna, flora, cartografia, sistemas de navegação, rastreamento, entre outras disciplinas.

Após o primeiro curso, o BPMA criou um grupamento Cotama, que vem obtendo expressivos resultados. O Cotama apoia operações de outras unidades da PMES e instituições ligadas ao meio ambiente.

A segunda edição do curso contou com uma grade curricular atualizada e corpo docente renomado. Outro avanço é a certificação dos alunos concludentes em atendimento pré-hospitalar tático. A certificação está de acordo com o padrão do Comitê Brasileiro de APH em Combate.

Com o sucesso da primeira edição, o atual Cotama despertou interesse de outras instituições e coirmãs para enviar seus integrantes a fim de participar do curso.

O 2º Cotama trabalhou três pilares: o patrulhamento rural, o resgate de feridos em mata e a sobrevivência. De maneira inédita o curso proporcionou especialização em assuntos peculiares, com exigências tanto físicas quanto psicológicas. Todas com o devido monitoramento profissional adequado do Corpo de Bombeiros, da Diretoria de Saúde da PMES e do NOTAer.

