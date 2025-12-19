Connect with us

Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas

3 horas ago

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais em todo o Estado. Ao todo, foram entregues 26 veículos, sendo 24 viaturas do modelo Toyota/Yaris e 2 do modelo Nissan/Sentra, adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador Marcos do Val, com investimento total de R$ 3.107.025,00.

Os veículos serão destinados às Organizações Policiais Militares (OPMs), com o objetivo de suprir a necessidade do emprego de viaturas descaracterizadas em atividades estratégicas, como ações de inteligência, repressão criminal, interação comunitária e outras missões institucionais da Corporação. Todas as viaturas foram entregues devidamente equipadas e prontas para o serviço, ampliando a capacidade operacional da PMES em benefício direto da sociedade capixaba.

Com essa entrega, a Polícia Militar recebeu 60 viaturas neste ano, fruto de emendas parlamentares, representando mais um avanço no processo de recomposição e modernização da frota. O comandante-geral da PMES destacou a importância da parceria institucional e agradeceu o apoio do parlamentar.

“A Polícia Militar é muito grata ao senador Marcos do Val, um parlamentar ativo, companheiro da PM e o que mais contribui para a aquisição de materiais na instituição. Esse é mais um passo importante na recomposição da nossa frota. Já recebemos viaturas automáticas, blindadas, e vamos recuperar diversas modalidades de policiamento com a entrega de novos quadriciclos e motocicletas. Estamos muito felizes com o mandato do senhor e com o apoio incondicional às forças de segurança”, ressaltou.

Durante a solenidade, o coronel Celante também enfatizou os resultados alcançados pela segurança pública no Espírito Santo, destacando o trabalho integrado e os investimentos realizados. Ele citou o desempenho da Corporação sob a gestão do coronel Caus, responsável por conduzir um trabalho de excelência que resultou nos melhores números de homicídios desde 1996. “Esse resultado é fruto de inteligência, investimento e integração, pilares do Estado Presente. A parceria do senador Marcos do Val com o Estado e com a PM traz benefícios diretos para a sociedade. Agradecemos também à gestão administrativa dos oficiais e praças da PMES pelo apoio contínuo”, afirmou.

O senador Marcos do Val reforçou seu compromisso com as forças de segurança e com o fortalecimento das instituições. “O que importa é o que a Polícia Militar precisa. Além das viaturas, estamos investindo em projetos estratégicos, como aeronaves teleguiadas com inteligência artificial, para tornar o Espírito Santo ainda mais protegido. Contra o crime organizado, precisamos investir pesado e quem ganha com isso é a população lá na ponta. Tenho muita admiração por quem veste esse uniforme e coloca a própria vida em risco para proteger a sociedade. Meu gabinete está de portas abertas para vocês”, destacou o parlamentar.

A entrega das novas viaturas representa mais um esforço conjunto da Gestão Estadual, da Polícia Militar e do Poder Legislativo para tornar a segurança pública do Espírito Santo cada vez mais eficiente, moderna e preparada para enfrentar os desafios do combate à criminalidade.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES

