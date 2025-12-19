Policial
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais em todo o Estado. Ao todo, foram entregues 26 veículos, sendo 24 viaturas do modelo Toyota/Yaris e 2 do modelo Nissan/Sentra, adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador Marcos do Val, com investimento total de R$ 3.107.025,00.
Os veículos serão destinados às Organizações Policiais Militares (OPMs), com o objetivo de suprir a necessidade do emprego de viaturas descaracterizadas em atividades estratégicas, como ações de inteligência, repressão criminal, interação comunitária e outras missões institucionais da Corporação. Todas as viaturas foram entregues devidamente equipadas e prontas para o serviço, ampliando a capacidade operacional da PMES em benefício direto da sociedade capixaba.
Com essa entrega, a Polícia Militar recebeu 60 viaturas neste ano, fruto de emendas parlamentares, representando mais um avanço no processo de recomposição e modernização da frota. O comandante-geral da PMES destacou a importância da parceria institucional e agradeceu o apoio do parlamentar.
“A Polícia Militar é muito grata ao senador Marcos do Val, um parlamentar ativo, companheiro da PM e o que mais contribui para a aquisição de materiais na instituição. Esse é mais um passo importante na recomposição da nossa frota. Já recebemos viaturas automáticas, blindadas, e vamos recuperar diversas modalidades de policiamento com a entrega de novos quadriciclos e motocicletas. Estamos muito felizes com o mandato do senhor e com o apoio incondicional às forças de segurança”, ressaltou.
Durante a solenidade, o coronel Celante também enfatizou os resultados alcançados pela segurança pública no Espírito Santo, destacando o trabalho integrado e os investimentos realizados. Ele citou o desempenho da Corporação sob a gestão do coronel Caus, responsável por conduzir um trabalho de excelência que resultou nos melhores números de homicídios desde 1996. “Esse resultado é fruto de inteligência, investimento e integração, pilares do Estado Presente. A parceria do senador Marcos do Val com o Estado e com a PM traz benefícios diretos para a sociedade. Agradecemos também à gestão administrativa dos oficiais e praças da PMES pelo apoio contínuo”, afirmou.
O senador Marcos do Val reforçou seu compromisso com as forças de segurança e com o fortalecimento das instituições. “O que importa é o que a Polícia Militar precisa. Além das viaturas, estamos investindo em projetos estratégicos, como aeronaves teleguiadas com inteligência artificial, para tornar o Espírito Santo ainda mais protegido. Contra o crime organizado, precisamos investir pesado e quem ganha com isso é a população lá na ponta. Tenho muita admiração por quem veste esse uniforme e coloca a própria vida em risco para proteger a sociedade. Meu gabinete está de portas abertas para vocês”, destacou o parlamentar.
A entrega das novas viaturas representa mais um esforço conjunto da Gestão Estadual, da Polícia Militar e do Poder Legislativo para tornar a segurança pública do Espírito Santo cada vez mais eficiente, moderna e preparada para enfrentar os desafios do combate à criminalidade.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da PMES:
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]
Subseção de Jornalismo PMES:
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]
Fonte: POLÍCIA MILITAR ES
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia
Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
VÍDEO | Amante é flagrado e fica pendurado em letreiro de hotel
Flagra mostra homem quase nu tentando fugir após ter caso descoberto Um homem foi visto pendurado em uma estrutura luminosa...
Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”
A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Regional
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo
Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...
Estadual
Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada no Sul do Espírito Santo
Uma mulher de 26 anos, identificada como Mila Rodrigues da Silva, foi morta de forma brutal no bairro Nossa Senhora...
Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos
Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Eleições 2026 | Casagrande anuncia apoio a Ricardo Ferraço para o Governo do ES
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, o nome que terá seu apoio...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
PRF apreende caminhão com placas clonadas na BR-101, em Serra/ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (18), um caminhão com placas clonadas durante fiscalização no km...
PM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Nessa quarta-feira (17), militares do 6º BPM obtiveram êxito na apreensão de armas de fogo e entorpecentes nos bairros Jardim...
ENTRETENIMENTO
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’
A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....
Atriz revela que musculação aumentou a libido e passou a ter sexo diário
A atriz Thalita Souza, conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade desde 2013, chamou atenção ao relatar mudanças...
Marina Ruy Barbosa homenageia prima do ex e relembra tentativa de ir à balada
POLÍTICA
História da moto: exposição abre no próximo sábado (20)
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Publicada lei que atualiza politica de cooperativismo no ES
Foi sancionada e publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, como resultado de uma proposição do deputado Allan Ferreira...
Lei estabelece aval de estado e municípios para revisão de limites
Os limites entre municípios capixabas são regidos pela Lei Estadual 10.600/2016, que fixa a divisão administrativa do Espírito Santo e...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
São Mateus6 dias ago
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
Nacional6 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual6 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades3 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais