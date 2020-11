Polícia Militar realiza a abertura solene do Curso de Formação de Oficiais (CFO)

Foi realizada, na manhã desta terça-feira (17), no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, a abertura solene do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo, simbolizada pela aula inaugural, que marca o início da formação dos 56 alunos oficiais aprovados em concurso público.

Na sede do Poder Executivo, recepcionaram os discentes o governador do Estado, Renato Casagrande, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, dentre outras autoridades convidadas.

Em sua fala, o governador Renato Casagrande defendeu a continuidade de políticas públicas, em especial, de recomposição dos quadros das forças de segurança. Ressaltou ainda a importância dos futuros oficiais, pois como líderes que serão, terão um papel fundamental na área da segurança pública.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus pontuou a importância e a necessidade deste Curso de Formação de Oficiais para a construção profissional. “O governador me deu a missão de concluir esse concurso e ela foi cumprida. Agora o curso será iniciado e teremos muito ensinamento aos nossos futuros oficiais. As exigências são muitas para que possamos formar grandes militares. Só posso desejar uma excelente jornada a todos”, disse.

O corpo de alunos será preparado, ao longo da carreira, para exercer as funções de comando, chefia e direção das organizações militares estaduais. Para tanto, os alunos oficiais serão submetidos a três anos em regime integral de estudos na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM), e ao longo do curso de formação, receberão aulas de Direitos Humanos, Psicologia Social, Ética e Cidadania, Sociologia do Crime e da Violência, Direito Penal e Processual Penal, Gestão de Pessoas, Gerenciamento de Crise, Legislação Policial e Instrução de Tiros, entre outras.

Na oportunidade, foram homenageados o subcomandande-geral da PMES, coronel Marcio Celante Weolffel e o professor Artelírio Bolssanelo, presidente do Conselho Estadual de Educação, com o Diploma Mérito do Ensino Policial Militar. O nome de ambos homenageados será escrito no Livro de Registro de Concessão, que será encaminhado à Academia de Polícia Militar do Espírito Santo para compor o acervo do Museu Militar, local em que ficará exposto e aberto na página que contém o nome dos agraciados. Tal honraria não é concedida desde 2006 e ambos serão os últimos a recebê-la, pois será extinta.

Durante a cerimônia os alunos receberam o novo Manual do Aluno, que é um importante instrumento para auxiliar o corpo discente que ingressa na APM durante seu processo de adaptação, que foi muito bem conduzido pelos docentes da APM e encerrado na última sexta-feira (13), simbolizando o início do CFO propriamente dito. O Manual do Aluno possui a missão de evidenciar aos novos alunos os preceitos da corporação e de relembrá-los e fortalecê-los nos policiais militares egressos.

