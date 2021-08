Polícia Militar realiza 1º Leilão próprio de bens inservíveis

A Polícia Militar do Espírito Santo, de forma inédita, realizará o 1º Leilão próprio de bens patrimoniais inservíveis – veículos, que não atendem mais as demandas no âmbito desta administração pública militar, por terem sido classificados como antieconômico.

Em atendimento ao prescrito no Decreto Estadual nº 1.110-R, de 12.12.2002, a PMES torna público e informa aos órgãos interessados a existência desses bens inservíveis no banco de dados de materiais em disponibilidade. Os veículos estão sujeitos à movimentação no interior dos órgãos públicos e entre órgãos e instituições de direito público fora do âmbito do Estado.

Os órgãos interessados em alguns desses bens em disponibilidade deverão contactar a Comissão Especial de Leilão da PMES, através do e-mail [email protected] ou do telefone 3298-3601.

Os bens disponíveis não requisitados no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicidade, serão incluídos na primeira ocorrência de alienação posterior ao vencimento desse prazo.

Segue a relação dos bens inservíveis:

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]