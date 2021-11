Polícia Militar realiza 1º Leilão próprio de bens inservíveis

A Polícia Militar realiza o 1 Leilão próprio de bens servíveis no mês de dezembro.

No próximo dia 17 serão leiloadas 127 viaturas de forma on-line. O acesso à relação dos veículos pode ser realizado pelo site do leiloeiro www.esleiloes.com.br.

Os lotes ofertados estão divididos em automóveis, utilitários e motocicletas e seus lances mínimos variam de R$ 2.900,00 a R$ 28.000,00.

Para os interessados em realizar a visitação podem dirigir-se ao Pátio de Viaturas da PMES, nos dias 10, 13, 14, 15 e 16/12/21, que fica localizado na Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, bairro Civit II, no município de Serra, no horário de 09h às 16h. Lembrando que os visitantes deverão utilizar máscara e respeitar as regras de distanciamento social.

Os veículos que serão leiloados possuem ano de fabricação entre 2004 e 2015, com modelos que vão desde Fiat Pálio Hatch e Weekend, Ford Fiesta e Ecosport, GM Corsa, VW Polo e Gol, até os utilitários Chevrolet Blazer e Ford Ranger. As motocicletas disponíveis são modelo YAMAHA/XT 660R, YAMAHA/LANDER XTZ 250, Honda XR 300, HONDA/XR 250 TORNADO Tornado, e quadriciclos HONDA/TRX 420 TM.

De acordo com o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o objetivo do leilão é a alienação das viaturas com baixa eficiência, que não atendem mais as demandas operacionais ou que a recuperação seja antieconômica para a Corporação.

“A inciativa, além da captação de recursos públicos e do reequipamento da PMES, provenientes da aplicação desses valores, busca gerar economia para o Estado, tudo de forma transparente, diminuindo os bens ociosos que, com o passar do tempo, acabam se deteriorando e gerando prejuízos à Administração Pública. Com essa medida, a Polícia Militar irá garantir, então, o respeito institucional à parcela do capital público destinada ao seu planejamento financeiro, otimizando-o através da reaplicação dos proventos oriundos do referido processo”, avaliou.

Este é o 3º leilão com oferta de bens da PMES, sendo o primeiro realizado diretamente pela Instituição, colocando-a como pioneira entre os entes do Estado a realizar leilão, de forma independente da SEGER, que participa com conhecimento e suporte à equipe de leilão da PMES.

O coronel Paulo César Garcia Duarte, diretor de Logística da PMES, frisou que as viaturas arrematadas já saem do pátio descaracterizadas e com toda a documentação ajustada junto ao Detran, após tomadas as devidas providências administrativas.

Como participar

Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoa Física – CPF – e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade, excluídos os menores de 18 anos não emancipados, que deverão realizar o credenciamento no site www.esleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas da data do evento.

