Polícia Militar promove leilão com 129 veículos

A Polícia Militar do Espírito Santo promove no próximo dia 05 de julho, com início às 09:30h, um leilão com 129 veículos. O edital foi publicado na Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) no último dia 10. Os lotes poderão ser visitados entre os dias 30 de junho a 04 de julho, sem necessidade de agendamento.

A visitação ocorrerá no Centro de Logística da PMES, situado na Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II no município de Serra. O leilão acontece de maneira on-line, pelo site oficial do leiloeiro, https://emleilão.com.br

No site também é possível conferir outras informações e o edital completo do leilão.

