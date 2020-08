Polícia Militar proíbe uso de ‘mata-leão’ em abordagens no estado de São Paulo

Reprodução/Youtube Decisão ocorre após polêmica durante abordagem no interior do estado no último dia 24

Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou novas regras sobre a utilização de força durante abordagens no estado. De acordo com a revisão no manual de defesa pessoal da Polícia Militar, a imobilização conhecida como ‘mata-leão’ fica proibida.

Em nota, divulgada pelo portal G1, a Polícia Militar confirmou a nova diretriz sobre o uso do ‘mata-leão’ , ressaltando que sempre busca o aperfeiçoamento da prestação de serviços à sociedade: “Atualmente, a instituição realiza estudos para avaliar as técnicas de contenção durante as detenções de suspeitos, sendo que a chave cervical não mais será empregada”.

Tal decisão ocorre após episódios envolvendo a prática e que viralizaram nas redes sociais. No último, ocorrido no dia 24 de julho, um jovem negro da cidade de João Ramalho, no interior do estado , foi imobilizado e sufocado durante abordagem.

Na ocasião, a PM informou que a força utilizada na abordagem foi “moderada” e alegou comportamento suspeito do rapaz, que pilotava uma motocicleta sem placa nem documentação .