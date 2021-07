Polícia Militar participa de reunião sobre a implementação dos Centros de Referências para a Juventude (CRJ)

Na manhã dessa quinta-feira (15), no Palácio da Fonte Grande, oficiais da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária estiveram reunidos com integrantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e com membros da sociedade civil, juntamente com o comando da 13ª CIA IND (Terra Vermelha) e o comando da 14ª CIA IND (Feu Rosa).

Nessa reunião histórica, o tema principal do encontro foi sobre a implementação dos Centros de Referências para a Juventude (CRJ), contidos no Programa Estado presente, com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desse modo, foram apresentadas as principais características e atividades relacionadas a esses Centros.

Após a breve apresentação dos CRJ e dos projetos preventivos da PMES, os participantes debateram a necessidade da aproximação entre os membros da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, integrantes das Organizações da Sociedade Civil que coordenam cada CRJ e os atores relacionados à Segurança Pública, principalmente atinente a política preventiva direcionada aos jovens. A Polícia Militar participou dos debates no sentido de fomentar os ambientes de diálogos contínuos junto aos territórios onde os CRJs já se encontram em atuação.

Na ocasião, vários profícuos diálogos foram realizados no sentido de estabelecer uma construção de ambientes locais pautados numa política de respeito aos Direitos Humanos e a segurança cidadã.

Para a Secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, “ficamos muito felizes com a participação da Polícia Militar, que se constitui como uma importantíssima instituição dentro desse cenário social dos CRJ”.

Finalizando, o tenente-coronel Campos, diretor adjunto de Direitos Humanos e Polícia Comunitária relatou que “a PMES igualmente agradece o convite e encontra-se permanentemente preocupada em entregar serviços de qualidade às comunidades atendidas, pautados no respeito à dignidade humana e nos preceitos dos Direitos Humanos”.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]