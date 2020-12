Polícia Militar participa de reunião com secretário de Turismo do ES

A Polícia Militar, por meio do Estado Maior-Geral (EMG), participou de uma reunião com o secretário de Turismo do Espírito Santo, Dorval Uliana, e sua equipe de gerência, na manhã desta sexta-feira (11). O encontro reuniu órgãos da segurança pública capixaba e tratou da importância do papel da segurança para o turismo, principalmente nesse período do verão.

Além da Polícia Militar, estiveram presentes representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesp), entre outros.

O secretário, Dorval Uliana, destacou a integração dos órgãos para entregar um melhor turismo ao visitante do Espírito Santo. Colocou-se a disposição desses órgãos, ao passo que também conta com a colaboração de cada Instituição para tornar o Espírito Santo um destino seguro para o turista.

“Primamos pela qualidade e segurança durante a estadia dos visitantes e seus familiares em nosso estado. Entendendo a dinâmica do trabalho de cada instituição, tendo as Forças integração, nós potencializamos os nossos trabalhos”, pontuou o secretário.

Na oportunidade, foram apresentadas informações com os principais pontos turísticos visitados, características dos turistas, tempo de permanência no estado, pesquisas realizadas, entre outras informações capazes de contribuir com os serviços executados por cada órgão de segurança.

O tenente-coronel Mauro, da Divisão Corporativa Operacional do EMG, ressaltou o papel do policial militar no turismo capixaba, lembrando que o servidor público é uma referência para o turista em visita ao estado. O oficial também explanou sobre a atuação e trabalho da PMES em cada região, conforme as peculiaridades locais.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]