Polícia Militar participa de Operação de Fiscalização com a Sefaz

A Polícia Militar participou de uma Operação de Fiscalização com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na última terça-feira (17), em Vila Velha e Guarapari.

A ação durou toda a manhã, no KM 13 da Rodosol, na Barra do Jucu em Vila Velha e no KM 31, localizado no bairro Village do Sol, em Guarapari, sede da 3ª Companhia do 10º Batalhão.

Foram feitas dez autuações nos dois postos, perfazendo um total de R$ 100.000,00, por transporte de mercadorias sem documentação fiscal. Ao todo, 26 auditores participaram da ação.

Fonte: PM ES