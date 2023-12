Polícia Militar participa de operação conjunta com as forças de segurança do ES

A Polícia Militar esteve engajada nesta quinta-feira (21), na última Operação Estado Presente realizada em 2023, unindo forças com outras agências de segurança pública do estado em uma ação estratégica para o combate à criminalidade na Grande Vitória. A Preleção aconteceu no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.

A operação foi um exemplo concreto da cooperação interinstitucional, visando aprimorar a eficácia das operações de segurança e promover um ambiente mais seguro para todos os cidadãos capixabas. Além da Polícia Militar, participaram da força-tarefa representantes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais da Região Metropolitana e Polícia Penal.

Um dos principais objetivos foi otimizar o uso dos recursos disponíveis, combinando habilidades e especialidades para focar no combate a diversas formas de criminalidade, reforçando a presença do estado em áreas estratégicas para reduzir índices de violência no estado. Para atender essas necessidades foram empenhados 217 policiais militares, de 16 unidades operacionais, em 75 viaturas.

As ações da operação tiveram foco especialmente na prevenção dos crimes – homicídio, tráfico de drogas, feminicídio, latrocínio, furtos roubos e lesão corporal, aumentando assim, a sensação de segurança da população. Para isso foram realizados cercos táticos, pontos base e abordagens a pessoas em atitudes suspeitas. Os locais alvos foram espalhados por toda a Grande Vitória.

Todo planejamento foi realizado de forma robusta, envolvendo o empenho do governador do ES, Renato Casagrande; do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho; do secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Dubuc; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, além de outros secretários, coronéis e comandantes de unidades.

O momento foi oportuno para que o governador Renato Casagrande proferisse palavras de agradecimento à tropa pelos índices positivos alcançados pelo Programa Estado Presente: “Esta operação representa um marco em nossa dedicação para garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos do Espírito Santo. A colaboração entre as forças de segurança fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios complexos e garantir um ambiente seguro para população.”

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, reforçou que o Programa Estado Presente está alcançando importantes resultados em 2023 para a redução de crimes. “É uma grande operação para levar aos capixabas mais segurança e tranquilidade”.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES