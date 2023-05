Polícia Militar participa de desfile cívico-militar em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense

O tradicional desfile cívico-militar em homenagem a data que marca a Colonização do Solo Espírito-Santense foi realizado na manhã desta terça-feira (23), no Centro de Vila Velha. A Polícia Militar do Espírito Santo foi uma das instituições que participou do desfile que também marca o aniversário de 488 anos da cidade canela-verde. Na oportunidade, a PMES agraciou civis e militares com a medalha “Vasco Fernandes Coutinho”, maior honraria concedida pela Instituição.

Após os protocolos iniciais da solenidade, as medalhas Vasco Fernandes Coutinho foram entregues. Um dos agraciados, o major Fabiano Alves Marques da Silva da Polícia Militar da Bahia, ao fim da cerimônia, trouxe uma Medalha do Mérito concedida pela Casa Militar do Governador do Estado da Bahia como homenagem ao comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, pelos relevantes e destacados serviços prestados à coirmã.

Já no desfile, participaram 22 escolas, além de diversas organizações sociais e instituições, como Guarda Municipal, Marinha, Exército, Polícias Civil e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, entre outros.

A Polícia Militar apresentou pelotões com tropas ordinárias e das unidades especializadas, equipamentos e animais utilizados no cotidiano de atendimento de ocorrências e a Banda de Música com os alunos do projeto sociocultural Banda Júnior, mas a novidade foi um “pelotão infantil”, formado por filhos e netos de integrantes da Instituição.

Medalha Vasco Fernandes Coutinho

A medalha Vasco Fernandes Coutinho foi instituída pela PMES, por meio do Decreto Nº 1.568-E de 26 de dezembro de 1977.

A honraria é conferida a policiais militares cujas ações meritórias ou serviços valorosos se reverteram em prol da corporação ou de qualquer segmento da sociedade capixaba. Confere-se também a medalha Vasco Fernandes Coutinho a integrantes de outras corporações militares, autoridades civis, eclesiásticas, pessoas jurídicas, órgãos públicos ou autoridades que tenham se destacado na vida pública ou que, por qualquer ato, tenham cooperado ou prestado à Polícia Militar do ES.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES