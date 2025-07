Polícia Militar participa da Operação Estado Presente em Cachoeiro de Itapemirim

Na tarde de ontem (23) foi realizada a Operação Estado Presente, no município de Cachoeiro de Itapemirim. A ação contou com a participação das principais forças de segurança do Sul do Espírito Santo, sendo coordenada pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando da comandante do 3º CPOR, coronel Emília.

De maneira integrada, atuaram as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), e o apoio da aeronave do NOTAER.

Com foco na presença ostensiva, abordagens e cumprimento de mandados, a operação foi acompanhada de perto por autoridades do governo estadual. Estiveram presentes o vice‑governador Ricardo Ferraço e o secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, que acompanharam o desenrolar das ações ao lado do comando do 9º BPM.

A iniciativa reforça a estratégia integrada do Estado para intensificar a segurança pública, com atuação coordenada entre diversos órgãos e efetiva visibilidade nas principais áreas da cidade-sede da Região Sul.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES