Polícia Militar lança a Operação “Corredores de Ostensividade” para reforçar segurança no Espírito Santo

A partir desta terça-feira (05), a Polícia Militar dá início à Operação Corredores de Ostensividade, com o objetivo de intensificar o policiamento em áreas estratégicas e nos principais acessos urbanos do estado. A iniciativa busca ampliar a presença policial em locais e horários de maior circulação de pessoas e veículos, contribuindo para a prevenção de crimes e o fortalecimento da sensação de segurança da população.

A nova operação substitui, em sua fase inicial, a antiga Operação Ostensividade, e passa a ser realizada de segunda a sexta-feira, em todo o território capixaba, sem previsão de término. A estratégia inclui a implantação de Pontos Base (PB) em locais considerados sensíveis, além da realização de Cercos Táticos para coibir práticas ilícitas e garantir a tranquilidade social.

Durante o turno matutino, o efetivo será composto prioritariamente por policiais do setor administrativo, complementado por equipes do serviço ordinário, como as de Rádio Patrulha. Já no período noturno, além do reforço das modalidades diurnas, será possível o emprego de policiais em regime de Indenização Suplementar por Escala Operacional (ISEO), remanejados de outras operações, dentro dos limites legais.

Com foco na ostensividade e no fortalecimento da presença institucional, a Operação Corredores de Ostensividade representa um importante instrumento estratégico da Polícia Militar para a manutenção da ordem pública e da paz social. Além de ampliar a visibilidade da corporação junto à sociedade, a iniciativa reforça o compromisso da PMES com a segurança cidadã, a prevenção criminal e a resposta rápida a situações de risco.

