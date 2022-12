Polícia Militar inicia Operação Verão 2022/2023

Teve início nesta segunda-feira (26), a Operação Verão em todo o Espírito Santo. Prevista para acontecer até o dia 26 de fevereiro, a força-tarefa terá duração de 63 dias, período que o estado recebe muitos visitantes.

Na oportunidade, o comandante-geral, Coronel Douglas Caus, participou de uma ação de fiscalização em um ponto de bloqueio montado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), na Rodovia do Sol, em Guarapari.

Durante todo o período da Operação Verão, a Polícia Militar estará nas ruas com cerca de 493 policiais e 127 viaturas, por dia. “Serão investidos mais de 6 milhões no pagamento de Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO). Estaremos atuando em praias, eventos e locais de grande aglomeração, para garantir segurança aos capixabas e turistas”, ressaltou o comandante-geral.

A Polícia Militar também vai reforçar a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais, com o empenho de militares do BPTran e o emprego tecnologias como drones, radares, etilômetros e leitores de OCR, que verificam veículos com restrições administrativas e criminais.

Além da PMES, outras instituições participam de forma integrada para reforçar ações de fiscalização, como a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran/ES, NOTAer, Marinha, Setur e prefeituras municipais.

Fonte: PM ES