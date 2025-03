Polícia Militar inicia Operação Colheita 2025

Na tarde dessa quarta-feira (26), teve início a Operação Colheita 2025, que seguirá até 30 de novembro. A ação abrangerá 73 dos 78 municípios do Espírito Santo, reforçando o policiamento em áreas rurais com o objetivo de garantir mais segurança aos trabalhadores do campo. A operação tem a finalidade de prevenir crimes em regiões produtoras e de grande circulação de pessoas e mercadorias, especialmente durante as colheitas de café e outros produtos.

A solenidade de abertura ocorreu em Guaçuí e contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o comandante do 3° CPOR, coronel Almir Alves Barbosa da Cruz, o comandante do 5° CPOR, coronel Leonardo Vieira Celante, os oficiais comandantes das unidades operacionais subordinadas a esses CPORs, do prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues, além de outras autoridades civis.

Com um investimento superior a R$ 6 milhões para o pagamento da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), os policiais militares realizarão visitas comunitárias em propriedades rurais, secadores, escolas, igrejas e estabelecimentos comerciais.

Além disso, a operação incluirá abordagens a pessoas e veículos suspeitos, reforçando a ordem pública e transmitindo uma maior sensação de segurança aos moradores da zona rural. Isso se torna ainda mais essencial devido ao aumento do fluxo migratório para as regiões cafeeiras, que pode gerar um crescimento das ocorrências criminais.

“Nosso objetivo é prevenir crimes como furto e roubo em propriedades rurais, garantindo a segurança e a tranquilidade dos nossos produtores. A Polícia Militar está empenhada na Operação Colheita, trabalhando incansavelmente para proteger nossas comunidades rurais e oferecer um ambiente seguro para todos”, destacou o comandante-geral.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES