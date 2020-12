Polícia Militar inicia o Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco

Na manhã desta sexta-feira (04), ocorreu, na sede da Capitania dos Portos do Espírito Santo, em Vitória, a solenidade de abertura do Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) Turma 2020, do 1º Batalhão.

Durante a abertura do evento o Comandante do 1º BPM, Tenente Coronel Márcio Franco Borges, destacou a importância do CPAAR para a qualificação profissional dos policiais da Unidade, principalmente devido ao fato do 1º Batalhão possuir uma grande quantidade de áreas sensíveis no tocante à atuação policial.

Além do Coronel Borges e dos Oficiais pertencentes ao 1º Batalhão, compareceram ao evento o Capitão de Mar e Guerra Washington Luiz De Paula Santos, Comandante da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o Tenente Coronel Gastão dos Santos Alves Júnior, representando o Comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano, o Tenente Coronel Anderson Loureiro Barboza, representando o Chefe de Ensino da corporação e o Major Paulo Rogério do Carmo Barbosa, Comandante do CIMEsp, que palestrou à turma de Alunos do curso.

Em sua palestra o Major Rogério tratou da importância da qualificação técnica policial através dos anos e rememorou acontecimentos históricos que levaram à evolução das técnicas policiais. O Oficial destacou que na atual realidade vivida pela segurança pública dos grandes centros a qualificação técnica policial é questão primordial para desenvolver um serviço de excelência.

A capacitação que teve início nesta sexta-feira seguirá até o próximo dia 18 de setembro. Durante esse período, os alunos terão contato com diversas disciplinas, dentre elas, Doutrina de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco, Técnicas Individuais, Conduta de Patrulha, Armamento e Equipamento, entre outras.

Além dos policiais pertencentes ao Batalhão, o curso conta ainda com a participação de militares oriundos de outras unidades, como a 4º Batalhão e 12ª Companhia Independente, totalizando 34 alunos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]