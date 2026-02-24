Connect with us

Policial

Polícia Militar inaugura DPM em Pequiá

Published

34 segundos ago

on

Na manhã desta segunda-feira (23), foi realizada a cerimônia de inauguração do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Pequiá, no município de Iúna. A solenidade marcou um importante avanço para o fortalecimento da segurança pública na região do Caparaó capixaba.

O evento contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; da subcomandante do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional (5º CPOR), tenente-coronel Lucio Bolzan; do comandante do 14º Batalhão, tenente-coronel Robson Cantílio; do prefeito municipal, Romário Batista Vieira; além de outras autoridades civis e militares.

O 14º Batalhão, estrategicamente sediado em Ibatiba é conhecido como “Guardião do Caparaó”, sendo responsável pelo policiamento nos municípios de Ibatiba, Iúna, Ibitirama, Irupi, Brejetuba e Muniz Freire. O novo destacamento está vinculada à 2ª Companhia do 14º Batalhão, sediada em Iúna.

O novo DPM de Pequiá passa a contar com policiamento 24 horas, ampliando a presença policial e fortalecendo o patrulhamento de proximidade. O imóvel onde a unidade está instalada foi alugado pela Prefeitura Municipal, consolidando a parceria em prol da segurança da população. A localização estratégica do distrito, na divisa com o Estado de Minas Gerais, reforça a importância da estrutura permanente para atendimento das demandas locais.

Durante a cerimônia, o comandante-geral, coronel Douglas Caus, destacou a relevância da entrega para a comunidade. “O distrito de Pequiá passa a contar com uma sede própria que funcionará 24 horas para o atendimento das demandas de segurança pública. Além disso, estamos promovendo a recomposição do efetivo da Polícia Militar na região, garantindo melhores condições de trabalho aos policiais e mais proteção à população”, afirmou.

A inauguração do Destacamento reafirma o compromisso da Polícia Militar com a ampliação da presença institucional, a valorização do policiamento comunitário e a promoção de mais segurança e tranquilidade para os moradores da região.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo da PMES
Tel. (27) 3636-8715
E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES

