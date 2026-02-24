Polícia Militar inaugura DPM em Ibitirama

Na tarde desta segunda-feira (23), foi realizada a cerimônia de inauguração do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Santa Marta, no município de Ibitirama. A nova estrutura fortalece a presença da Polícia Militar na região, ampliando a capacidade de atendimento às demandas de segurança pública da comunidade local.

A solenidade contou com a presença do comandante-geral, coronel Douglas Caus; do subcomandante do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional (5º CPOR), tenente-coronel Lucio Bolzan; do comandante do 14º Batalhão, tenente-coronel Robson Cantílio; do prefeito municipal, Reginaldo Simão de Souza; além de outras autoridades civis e militares.

Durante o evento, o comandante-geral destacou a relevância do novo destacamento para o fortalecimento da segurança na região. “A comunidade de Santa Marta testemunha um marco fundamental para sua segurança com a entrega deste destacamento. Esta instalação demonstra que o potencial de crescimento desta terra deve caminhar lado a lado com ações concretas de proteção e zelo pelo bem-estar de cada cidadão”, afirmou.

Com o reforço da atuação do 14º Batalhão na localidade, o DPM de Santa Marta consolida a rede de segurança que integra Ibitirama aos municípios vizinhos. A entrega da unidade reafirma o modelo de policiamento de proximidade que norteia a atuação da PMES, valorizando a integração com a comunidade do Caparaó e promovendo maior sensação de segurança à população.

A agenda institucional foi encerrada na sede da Prefeitura Municipal de Ibitirama, onde foram discutidos temas relacionados ao fortalecimento das ações de segurança pública na região.

