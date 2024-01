Polícia Militar frusta furto de fios de cobre em Cariacica

Na madrugada desta quinta-feira (25), uma guarnição da 4ª Cia do 7º Batalhão obteve sucesso em apreender quantia significativa de fiação elétrica e fios de cobre, além de inibir maiores danos patrimoniais em Castelo Branco, Cariacica.

Durante patrulhamento preventivo em Castelo Branco, mais precisamente nas ruas que frequentemente têm sido alvos de ocorrências de fiação elétrica e fios de cobre, a guarnição se deparou com três indivíduos subindo um poste em posse de uma faca e de uma foice.

De pronto, foi dada voz de abordagem aos indivíduos, que descumprindo a ordem legal emanada, pularam do poste com os instrumentos que portavam e adentraram em um terreno baldio, tomando destino ignorado. Durante as buscas pelo local, foi encontrado cerca de 30 metros de fio de cobre cortados e aproximadamente 15 kg do mesmo material.

Os materiais arrecadados foram entregues na 4° Delegacia Regional de Cariacica, onde as medidas cabíveis foram adotadas pelo delegado de plantão.

