Polícia Militar faz doação de armas à Guarda Civil Municipal da Serra

A Polícia Militar do Espírito Santo fez a doação de 150 pistolas .40 à Guarda Civil Municipal da Serra. A entrega foi na manhã desta quarta-feira (17), em uma cerimônia, realizada na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.

Na oportunidade, a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) também fez a entrega de novas viaturas para a Guarda Municipal e equipamentos para operações de salvamento à equipe de salvamar da Serra.

A solenidade contou com a presença do subcomandante-geral da PMES, coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, do secretário da Defesa Social, Joel Lyrio, do prefeito Sergio Vidigal, vereadores, lideranças comunitárias e membros da sociedade, além de outras autoridades civis e militares.

O coronel Pires parabenizou a prefeitura pelos trabalhos desenvolvidos, ressaltando os desafios existentes para a segurança pública. “O armamento está em ótima condição de uso e está disponível para que a Guarda continue seu trabalho. Essa doação é a demonstração da integração existente entre a PMES com os municípios”, salientou o subcomandante-geral.

