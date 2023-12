Polícia Militar faz doação de armas à Guarda Civil Municipal da Cariacica

A Polícia Militar do Espírito Santo fez a doação de 50 pistolas Taurus 840 à Guarda Municipal da Cariacica. A entrega foi na manhã desta segunda-feira (18), em uma cerimônia, realizada no Centro Cultural Frei Civitella, em Cariacica.

A entrega aconteceu durante a cerimônia que celebrou o 2º Aniversário da Guarda Municipal de Cariacica. O comandante-geral, coronel Douglas Caus, ofereceu o termo de entrega que registra a doação das armas ao município, contribuindo com o aumento da segurança e aplicação da Lei em Cariacica.

O momento também foi oportuno para a entrega do prêmio “Amigo da Guarda Municipal de Cariacica”, homenagem entregue a aqueles que se destacaram no desenvolvimento e auxilio à Guarda Municipal de Cariacica, contribuindo para o seu engrandecimento. O comandante-geral, coronel Douglas Caus, foi uma das personalidades da segurança pública agraciadas com o título.

A solenidade contou com a presença do subsecretário de Estado de Gestão Estratégica, coronel Reinaldo Brezinski Nunes; do delegado-geral da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda; do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; do comandante do 6º CPOR, coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa, secretários municipais, vereadores, além de outras autoridades civis e militares.

