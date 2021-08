Polícia Militar faz doação de armamento à Guarda Municipal de Vitória

A Polícia Militar do Espírito fez a doação de armamento à Guarda Municipal de Vitória. A entrega foi realizada na tarde desta sexta-feira (27), no Quartel do Comando Geral, em Maruípe.

Foram destinadas no total oito carabinas Taurus Famae CT-40 calibre .40. As armas serão utilizadas pelos agentes da Guarda, em atuações nas áreas de risco e de maior incidência criminal.

A doação foi possível tendo em vista os crescentes esforços na aquisição de novos equipamentos para a PMES. Equipamentos esses mais poderosos e mais modernos. Um exemplo disso é a publicação feita nesta semana do aviso do Pregão Eletrônico Internacional para aquisição de carabinas semiautomáticas calibre 5,56mm x 45 para emprego tático policial da PMES.

“É uma satisfação para a PMES contribuir com a atuação da Guarda. Estamos realizando diversas operações, inclusive nesta semana, no município de Vitória. Temos os nossos desafios, assim também compreendemos os desafios enfrentados pela Guarda. No que pudermos ajudar, não só a Guarda, mas também as outras instituições, assim faremos”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

O secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva, agradeceu ao comando da Instituição por entender que essa doação é um marco histórico para o órgão municipal. “Nós da Guarda tínhamos essa demanda por um armamento que pudesse nos auxiliar em nossas ações e a PMES está cooperando em muito no nosso trabalho com essa doação”, ressaltou o secretário.

O momento da entrega foi acompanhado pelo diretor de Apoio Logístico da PMES, coronel Paulo Duarte, do secretário de Segurança Urbana de Vitória, major Paolo Quintino de Lima, além de outros militares e servidores da Guarda que atuarão diretamente com o uso dos armamentos.

