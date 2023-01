Polícia Militar doa 109 armas para a Prefeitura de Anchieta

Em uma solenidade realizada pelo Governo do Estado em Anchieta-ES, na tarde dessa sexta-feira (06), a Polícia Militar realizou a entrega de 109 armas para a prefeitura do município. Durante a cerimônia, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, assinou o termo de doação das armas que irão incrementar o parque bélico de Anchieta e auxiliar no serviço de segurança da Guarda Civil Municipal.

Ao todo foram entregues 100 pistolas calibre 40, 05 espingardas calibre 12 e 04 carabinas também calibre 40.

Ainda durante o evento, o Governo do Estado assinou um convênio de Cooperação técnica para inserção da Guarda Municipal no programa estadual Patrulha Maria da Penha, da qual a Polícia Militar já faz parte. Foi assinada também uma ordem de serviço para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Teresinha Godoy de Almeida.

Para o governador José Renato Casagrande, armas de fogo são instrumento de trabalho dos policiais e equipamentos que fazem parte da boa prestação de serviço em segurança pública.

“Nesse cenário, vimos a necessidade de ajudar a equipar a guarda municipal de Anchieta, que será a primeira do estado a assinar um acordo de cooperação técnica para compor o programa Patrulha Maria da Penha. Esse importante trabalho a PM já faz, mas precisa de mais efetivo, fazendo com que essa parceria seja fundamental”, avaliou.

O governador comentou ainda sobre a redução histórica no número de homicídios e reconheceu o trabalho da Polícia Militar, em conjunto com as outras forças de segurança para o alcance de tal feito.

Na oportunidade, o comandante-geral da PM, coronel Caus agradeceu os investimentos do Governo do Estado, que aliados a uma gestão operacional e administrativa fortes estão levando uma melhor prestação de serviço em segurança pública à sociedade capixaba.

Por fim, o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, enalteceu o evento que agregou investimentos importantes na educação, na segurança e no combate à violência contra a mulher.

“Num mesmo local concentramos nossos esforços e investimentos em pautas muito importantes e que necessitam continuamente de políticas públicas. Ressalto aqui o excepcional trabalho da Polícia Militar, cujos processos internos permitiram avançar na compra de novas armas para reforçar a segurança de nosso Estado”, finalizou.

