POLÍCIA MILITAR DIVULGA RESULTADOS E APREENSÕES DURANTE O CARNAVAL EM GUARAPARI

Na noite desta quarta-feira (22), policiais militares receberam informações que entorpecentes estariam sendo guardados em um terreno baldio no bairro Coroado. Com apoio do cão policial, foram encontradas 58 buchas e 02 pedaços de maconha, 136 pinos e 03 porções de cocaína. Além disso, vários materiais para embalo de entorpecentes e a quantia em espécie de R$102,00.

Já na terça-feira (21), um indivíduo foi detido no UPA de Guarapari por estar com mandado de prisão em aberto. Os fatos se deram origem por meio de denúncias, onde o detido estava no UPA pra receber atendimento médico, pois estaria ferido após cair de moto. Este, seria um dos principais suspeitos de praticar alguns roubos na noite anterior a prisão.

Ainda na terça-feira (21), uma viatura da PM em patrulhamento ostensivo visualizou um indivíduo em atitude suspeita, momento quando ao perceber a presença da guarnição, dispensou um pacote que estava em suas mãos. Foi realizada a busca pessoal e devidamente identificado, durante a busca foi encontrado 01 cigarro de maconha e o valor de R$172,00. Ao visualizarem o pacote dispensado pelo indivíduo, encontraram 01 tira de maconha. Dando continuidade as buscas com o apoio do cão policial, foi encontrado uma sacola contendo 55 pinos de cocaína, 02 pedras de crack, 08 tiras de maconha, 05 buchas de maconha.

No domingo (19), no bairro Recanto da Sereia, a polícia militar recebeu denúncias de que teria um indivíduo em posse de arma de fogo escondido atrás de um veículo. Uma guarnição prosseguiu até o local e o abordou, que durante a busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito, mas ao realizar uma consulta junto ao CIODES, foi constatado que possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Ainda no ne mesmo dia, um veículo com restrição de furto/roubo após passar pelo Cerco Inteligente de Guarapari, foi recuperado por uma guarnição da Polícia Militar estacionado na Av. Anchieta, bairro Ipiranga.

Já na parte da manhã do domingo (19), equipe de policiais no bairro Santa Mônica avistou um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma residência e prontamente o abordaram. Com ele foram encontradas 30 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, e 25 buchas de maconha, além da quantia em espécie de R$363,75 e 01 aparelho celular. Durante as buscas no perímetro, os militares perceberam que o imóvel era utilizado para armazenar os entorpecentes e no local foi encontrada uma mochila contendo 307 pinos de cocaína, 119 pedras de crack, 30 tiras e 24 buchas de maconha, além de 25 bolas de haxixe, 01 caderno contendo a contabilidade do comércio ilícito dos entorpecentes e 01 faca.

Na noite de sábado (18), viaturas da Polícia Militar em patrulhamento no bairro Portal Club realizaram buscas em um perímetro e foram localizadas 22 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína.

No início da noite do sábado, uma equipe policial recebeu a informação de que uma residência localizada no Bairro Santa Margarida, estaria sendo usada para armazenamento de drogas. Com base na denúncia, os militares se posicionaram em um ponto de observação nas proximidades, onde foi possível visualizar um indivíduo entregar uma sacola para outra pessoa que estava em um veículo e logo em seguida recebendo uma quantia em dinheiro. Os militares conseguiram abordar o indivíduo e durante a busca pessoal foi encontrado em sua posse a quantia de R$5.369,00 em espécie. Já na residência onde havia a denúncia foram localizados: 01 sacola transparente contendo uma grande porção de substância similar a cocaína, 01 pote de plástico com substância similar a cocaína, 01 porção grande de crack, 02 balanças de precisão, 50 munições calibre 9MM, 20 munições calibre 38, R$150,00 em espécie e 02 cadernos com anotações do tráfico.

Na sexta-feira (18), por volta das 20h uma viatura em patrulhamento no bairro Aeroporto, abordou um indivíduo e com ele foram encontrados 5 pinos de cocaína, com uma quantia de R$321,00 em espécie. A guarnição continuou as buscas pelas proximidades e foram localizadas 10 buchas de maconha, as quais estavam escondidas na grama do canteiro.

Todos os indivíduos foram encaminhados para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil situada no município de Guarapari, assim como todos os objetos e dinheiro supracitados.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES