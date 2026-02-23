POLÍCIA MILITAR DIVULGA RESULTADOS DA OPERAÇÃO VERÃO

Foi encerrada neste domingo (22) a Operação Verão 2025/2026, realizada pela Polícia Militar. A ação teve como objetivo intensificar o policiamento nos principais destinos turísticos do Estado durante o período de maior fluxo de visitantes, ampliando a presença institucional e reforçando a segurança pública.

Ao longo de quase dois meses, a Corporação atuou de forma estratégica na preservação da ordem pública e na promoção da paz social. As ações incluíram operações de saturação, instalação de pontos de bloqueio, abordagens a pessoas e veículos, além de fiscalizações de trânsito. O trabalho foi desenvolvido de maneira integrada com outras instituições, fortalecendo a atuação conjunta das Forças de Segurança em benefício da população capixaba e dos turistas.

O planejamento operacional priorizou balneários, áreas de grande circulação de pessoas, regiões com lagoas, rios e cachoeiras, bem como pontos turísticos estratégicos, assegurando maior sensação de segurança a moradores e visitantes ao longo de toda a temporada.

Durante a Operação Verão, foram empregadas 48.522 escalas ordinárias, 31.290 escalas ISEO e 2.067 escalas extras. No período, a Polícia Militar atendeu 37.629 ocorrências, apreendeu 515 armas de fogo, conduziu 5.955 pessoas e cumpriu 667 mandados de prisão.

As equipes também realizaram 249.964 abordagens, sendo 146.514 a pessoas, 47.558 a motocicletas, 43.650 a automóveis, 2.614 a veículos de transporte por aplicativo e 1.218 a ônibus, demonstrando a amplitude e a intensidade das ações desenvolvidas em todo o Estado.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES