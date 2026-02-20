Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026 no Espírito Santo

A Polícia Militar divulga os resultados da Operação Carnaval 2026, realizada entre os dias 06 e 18 de fevereiro, nos municípios capixabas. A ação teve como objetivo promover a paz social, preservar a ordem pública e ampliar a sensação de segurança da população durante o período festivo no Espírito Santo.

Ao longo dos dias de operação, a Corporação reforçou o policiamento ostensivo nos principais balneários, nas regiões turísticas de montanha e cachoeiras, além de intensificar as ações nas entradas e saídas dos municípios. O planejamento operacional contemplou a ampliação da presença policial em locais de grande concentração de público, por meio de patrulhamento preventivo, pontos de bloqueio e abordagens qualificadas.

Durante o período, foram empregados 14.865 policiais militares e 4.769 viaturas em todo o território capixaba. As equipes realizaram 5.714 abordagens a pessoas, 4.577 abordagens a veículos, 1.798 abordagens a motocicletas e 231 abordagens a veículos de aplicativo e táxi.

As ações resultaram em 14.059 ocorrências atendidas, 601 pessoas conduzidas e 48 detidos com mandados. No âmbito da fiscalização de trânsito, foram lavrados 7.938 Autos de Infração de Trânsito.

No combate à criminalidade, foram registradas 205 ocorrências com apreensão de drogas e retiradas de circulação 43 armas de fogo.

A Polícia Militar ressalta que a atuação integrada, o planejamento estratégico e o reforço do efetivo foram fundamentais para a manutenção da ordem e a garantia da segurança dos capixabas e turistas durante o Carnaval 2026.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES