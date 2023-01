Polícia Militar detém suspeitos de roubos e recupera veículo em Anchieta

Na tarde da última segunda-feira (30), policiais militares da 10ª Companhia Independente realizaram a detenção de três indivíduos envolvidos em diversos roubos na região do município de Anchieta e recuperaram um veículo roubado.

O assalto aconteceu na praia Boca da Baleia, no qual dois indivíduos usaram de extrema violência e ameaça contra as vítimas, roubando um veículo, aparelhos celulares, dinheiro e outros pertences.

Com as informações obtidas pela equipe de inteligência da unidade, foi possível realizar uma operação de saturação direcionada, culminando assim na abordagem e recuperação do veículo envolvido no crime, na região rural de Anchieta.

Três indivíduos suspeitos foram detidos de posse de uma pistola calibre 380, dois carregadores e trinta e uma munições, além dos objetos pertencentes às vítimas. Os indivíduos suspeitos foram identificados como sendo os autores de outro roubo ocorrido na região. O veículo roubado foi localizado escondido em um matagal.

Todo material apreendido e os três detidos foram encaminhados para a delegacia de plantão para as providências cabíveis.

Fonte: PM ES