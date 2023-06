Polícia Militar detém suspeitos de cometer homicídio e apreende armas em Vitória

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos e deteve um jovem de 21 anos, suspeitos de terem cometido um homicídio, na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Andorinhas, em Vitória. Duas armas foram apreendidas.

Durante patrulhamento dos militares do 1º Batalhão foram ouvidos disparos de arma de fogo na região. Os policiais observaram dois suspeitos de terem alvejado um indivíduo, que posteriormente veio a óbito.

Os suspeitos fugiram, entrando em confronto com os militares. As buscas foram intensificadas nas imediações, inclusive com apoio de outras guarnições e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), sendo os dois suspeitos localizados em residências próximas.

Na ação foram apreendidas duas pistolas, três carregadores e nove munições. Os detidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados para o plantão policial local para o registro da ocorrência.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES