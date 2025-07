Polícia Militar desmantela laboratório de drogas e apreende grande quantidade de entorpecentes em Cariacica

Nesta segunda-feira (28), uma operação conduzida pelas equipes de Força Tática do 7º Batalhão resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na descoberta de um laboratório de drogas no bairro Flexal II, em Cariacica.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações de que traficantes estariam utilizando um imóvel na região como ponto de preparo e acondicionamento de drogas. Ao chegarem ao endereço indicado, tentaram contato com os moradores. Ainda do lado de fora do prédio, os policiais avistaram um homem de pele morena, com cabelo descolorido, arremessando uma sacola pelo vão do terceiro andar em direção ao telhado. A sacola foi imediatamente recolhida, e em seu interior havia 214 pinos de cocaína.

Diante do flagrante, a equipe entrou no imóvel e subiu até o terceiro andar para tentar localizar o suspeito, que conseguiu fugir pelos telhados e quintais da vizinhança. Apesar do cerco montado, ele não foi localizado. No prosseguimento das diligências, os militares encontraram no interior do imóvel um verdadeiro laboratório de refino e preparo de drogas.

Foram apreendidos no local 2.570 pinos de cocaína já embalados, 25,8 quilos de cocaína em estado bruto, 100 quilos de ácido bórico (utilizado no processamento da droga), além de diversos utensílios como peneiras, bacias plásticas, panelas de alumínio, facas, liquidificadores, máscaras de proteção, uma colher, além de produtos químicos como éter e acetona. Também foram encontrados sete balanças de precisão, seis balanças adicionais, cinco bases e três rádios comunicadores, 42 baterias de rádio e 27 sacos contendo pinos vazios.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para as providências cabíveis.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES