Polícia Militar cumpre mandado e apreende drogas e armas no município de Viana

A Polícia Militar, por meio da 11ª Companhia Independente e Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Viana, na manhã desta sexta-feira (20). Drogas e armas foram apreendidas no local. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.

O mandado foi cumprindo em um sítio, no bairro Piapitangui, onde a equipe localizou armas e entorpecentes em diversos pontos da propriedade.

A ação contou com apoio dos cães farejadores de drogas e armas Iron e Zorg. Eles foram aplicados nos terrenos e localizaram ao total 106 pinos de cocaína, 68 buchas de maconha, 31 pedras de crack e dois tabletes de maconha pesando aproximadamente 2kg.

No total foram apreendidos 86 munições calibre 38; sete munições calibre 36; 13 munições calibre 380; uma espingarda calibre 36; um revólver 38; 24 tabletes de maconha de aproximadamente 700 g cada; cinco pedaços de maconha (totalizando 994g); 4,5 tabletes de crack (totalizando 4,5 kg); 43 pedras de crack; duas balanças de precisão; uma balaclava e um aparelho celular.

