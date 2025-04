Polícia Militar concede Medalha e Moeda dos 190 anos da Instituição

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na noite desta terça-feira (15), a solenidade militar de outorga da Medalha de 190 anos da Instituição e entrega da Moeda, condecorações comemorativas do aniversário de 190 anos da Corporação. O evento foi realizado na Igreja Batista Atitude, em Vitória.

A concessão da medalha “190 Anos da Polícia Militar do Espírito Santo” acontece com o propósito de homenagear e distinguir militares, que tenham desempenhado ou contribuído, de forma notória e valorosa, com serviços prestados à PMES e à ordem pública em geral.

Na ocasião da solenidade, 190 militares foram condecorados com tal honraria, número alusivo ao 190º aniversário da PMES. Esses policiais foram eleitos pela comissão de concessão da medalha, dentre todas a indicações feitas pelos proponentes, levando em consideração os itens estabelecidos na Portaria 1178-R, 14 de março de 2025.

A Medalha 190 anos da Polícia Militar do Espírito Santo é composta por medalha pendente padrão, barreta e roseta, enaltecendo as características de coragem, liderança e nobreza, entre outras.

Na ocasião da solenidade, também foram conferidas a Moeda Alusiva aos 190 anos da PMES, criada para abrilhantar e marcar os 190 anos da Corporação, sendo destinada a autoridades civis que fazem parte do rol de personalidades conhecedores da vocação de ser policial militar e de imenso respeito com a Instituição, que merecem serem lembradas nesta data tão importante para a PMES.

Para o secretário de Planejamento de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, representante do governador na solenidade, celebrar os 190 anos da Polícia Militar é “celebrar os pilares essenciais da democracia, da segurança pública, da cidadania e da estabilidade social do Estado.

“Celebramos não só um legado da Corporação, mas o legado de todos os homens e mulheres que ajudaram a construir essa história. Esses profissionais que atuaram sempre com muita coragem, bravura e com compromisso em assegurar o bem-estar do povo capixaba”, salientou o secretário de Segurança Pública, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno.

“São quase dois séculos de uma história construída com coragem, disciplina e vocação para servir. Uma trajetória que se entrelaça com a história do próprio povo. Hoje temos orgulho de afirmar que a Polícia Militar do Espírito Santo é uma Instituição viva, respeitada e em constante transformação”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

