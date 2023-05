Polícia Militar comemora Dia das Mães

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Militar antecipou a data comemorativa do Dia das Mães – que será celebrada no próximo domingo (14), e homenageou as mamães militares com um café da manhã realizado no Quartel do Comando Geral, em Maruípe, Vitória.

O evento contou com a presença do subcomandante-geral da PMES, coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, do chefe do Estado-Maior Geral, coronel Celso Luiz Ferrari e do pastor Marcelino, juntamente com sua esposa.

A homenagem contemplou o efetivo feminino que trabalha no Quartel do Comando Geral e são mães. Na oportunidade, o subcomandante-geral da PMES, coronel Pires, discursou sobre a importante missão dessas mulheres: “Vocês receberam dois sacerdócios, são policiais militares e mães. Cuidam e protegem de filhos de sangue e filhos por compromisso com a Polícia Militar. Nada mais justo que essa homenagem”, disse.

Um dos pontos de destaque do encontro foi a contribuição da sargento Regiane, que compartilhou com as militares a sua trajetória como mãe de três filhas, viúva e policial militar. “Ser mãe, é padecer no paraíso. Mesmo com todos os desafios, eu consegui criar minhas filhas com muito amor, carinho e dedicação – protegendo e também corrigindo quando necessário. Hoje eles estão todos encaminhados e agradeço muito a Deus por isso”, opinou, finalizando com um louvor em seguida, motivando todas as mães presentes a cantarem em coro.

A homenagem foi encerrada com a entrega de uma lembrança a todas as mamães.

